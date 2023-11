Botulismus Italien: Frau stirbt nach Pizza mit Chilisauce

Eine Italienerin und ihr Mann besuchten am Samstag eine Pizzeria in der Ortschaft Ariano Irpino. Stunden später bekam das Paar Magenkrämpfe.

1 / 3 Gerardina Corsano und Angelo Mennino assen Pizza am Abend des 28. Oktober 2023. Facebook Nachdem sie zweimal beim Notfall abgewiesen worden waren, starb die Frau am 1. November. Screenshot ITV Der Verdacht der Behörden: Gerardina und Angelo sollen eine verdorbene Chilisauce konsumiert haben, die mit dem Botulismus-Toxin belastet war. Screenshot ITV

Darum gehts Ein italienisches Paar kommt nach dem Verzehr einer Pizza mit Schmerzen ins Spital.

Dort wird es zunächst abgewiesen, drei Tag später ist die Frau tot.

Sie litt an Botulismus, einer Form von Lebensmittelvergiftung.

Gerardina Corsano ist tot, ihr Mann Angelo Mennino liegt in kritischem Zustand im Spital von Neapel. Das Paar aus der knapp 100 Kilometer entfernten Ortschaft Ariano Irpino hatte am Samstagabend in einem Restaurant Pizza gegessen, dort hatte es sich eine schwere Lebensmittelvergiftung eingefangen. Gerardina und Angelo sollen eine verdorbene Chilisauce konsumiert haben, die mit dem Botulismus-Toxin belastet war, lautet der erste Verdacht der Behörden.

Wie «Corriere della Sera» berichtet, wurden am Donnerstag die beiden Besitzer des Restaurants sowie ein Notfallarzt festgenommen. Sie werden des Totschlags verdächtigt. Der Mediziner hatte Gerardina und ihren Mann in der Notaufnahme des Spitals behandelt. Obwohl die beiden bereits zum zweiten Mal das Spital aufsuchten, schickte er sie mit starken Magenschmerzen, Erbrechen und Durchfall wieder nach Hause.

Gerardina hat gelitten bis zu ihrem Tod

Die 48-jährige Frau und ihr 52-jähriger Ehemann, die erst vor einem Jahr geheiratet hatten, spürten schon am späten Samstagabend, dass etwas nicht stimmte. Am nächsten Morgen wurden die Magenkrämpfe stärker. Gerardina und ihr Mann nahmen noch an einer Taufe teil, da sie die Taufpatin des Kindes war. Doch während der Zeremonie musste sie die Kirche verlassen und sich in die Notaufnahme begeben.

Es wurden Tests durchgeführt und das Paar durfte bald wieder gehen. Die Schmerzen hatten aber nicht aufgehört. Am Montag wurden die Krämpfe stärker: Das Paar kehrte ins Spital zurück, nach einer kurzen Untersuchung wurde es aber wieder entlassen. In der Nacht auf Dienstag verschlimmerte sich die Situation der beiden. Mit Krämpfen und schweissgebadet kamen sie ins Spital von Ariano Irpino. Dort konnten die Ärzte der Frau nicht mehr helfen.

In den kommenden Tagen soll die Autopsie an der Leiche von Gerardina Corsano durchgeführt werden. Die italienische Polizei hat mittlerweile die Pizzeria geschlossen und Lebensmittel beschlagnahmt. Der Anwalt der Besitzer gab an, dass die beiden Verdächtigen mit den Behörden kooperieren würden. Er stellt gleichzeitig klar: «Das Restaurant war an diesem Abend voll, aber kein anderer Kunde fühlte sich krank.»

BAG rät vor Dosen mit gewölbten Deckeln ab

Wie das Bundesamt für Gesundheit auf seiner Webseite erklärt, tritt eine Vergiftung mit Botulinumtoxinen in den meisten Fällen nach Einnahme von verdorbenen Lebensmitteln auf. Beim Lebensmittelbotulismus treten nach zwölf bis 36 Stunden Kopfschmerzen, Mundtrockenheit, Augenmuskellähmungen, Heiserkeit, Schluckbeschwerden und Lähmungen auf. Die Lähmung der Atemmuskulatur kann zum Erstickungstod führen.

Bei Botulismus können lediglich die Symptome gelindert werden. Im Frühstadium der Vergiftung kann eine ärztliche Behandlung mit Botulinum-Antitoxin hilfreich sein. Dank der Behandlungsmöglichkeiten der modernen Medizin seien die tödlichen Verläufe auf fünf bis zehn Prozent aller Fälle gesunken, so das BAG. Zur Vorbeugung sollten keine Konserven aus Dosen, deren Deckel sich gewölbt haben, oder aus undichten Einmachgläsern gegessen werden.