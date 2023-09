Bovernier: Was macht ein Display der Deutschen Bahn im Wallis?

Bovernier befindet sich in Unterwallis.

Es handelt sich um ein Modul der Herstellerfirma Funkwerk, das so auch für die DB gebaut und geliefert wurde.

Ein Bild eines Anzeigedisplays am Bahnhof Bovernier VS sorgt auf Facebook für Heiterkeit. In der Schweiz verkehren zwar schon verschiedene Bahngesellschaften. Aber warum hängt im Kanton Wallis eine Anzeigetafel der Deutschen Bahn? Ein User auf Facebook frotzelt: «Das Display kann nicht funktionieren, die Züge hier sind zu pünktlich.»