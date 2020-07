Neue Einnahmequelle

Box-Champ Mayweather verkauft Videos für 1000 Dollar

Floyd Mayweather junior ist stinkreich. Der amerikanische Box-Champion will nun mit einer Geschäftsidee noch mehr Geld scheffeln.

Auch Mayweathers Kampf gegen Manny Pacquiao (r.) von den Philippinen 2015 in Las Vegas war legendär.

Der amerikanische Boxer verdiente mit Kämpfen – wie hier gegen Conor McGregor (l.) 2017 in Las Vegas – viel Geld.

Wenn Sie gerade 1000 US-Dollar übrig und in Kürze Geburtstag haben, dann hätten wir einen Vorschlag. Bestellen Sie sich doch einfach ein persönliches Gratulationsvideo von Floyd Mayweather junior. Der 43-jährige US-Boxer bietet diese Geschäftsidee neuerdings an.

Ob Mayweather die zusätzliche Einnahmequelle nötig hat, entzieht sich unserer Kenntnis. Immer wieder machen jedenfalls Gerüchte die Runde, der Box-Champion mit dem Übernamen «Money» habe all sein Geld verprasst. Deshalb steht auch eine Rückkehr in den Ring zur Diskussion.

Mayweather hat in seiner Karriere Millionen an Preisgeld verdient. 50 Kämpfe bestritt er, 50 gewann er. 27 durch k. o. Unter den legendären Fights sind jene in Las Vegas gegen den Iren Conor McGregor (2017) und Manny Pacquiao von den Philippinen (2015).