Appenzell - Boxenstopp auf Kreiselinsel

Eine 80-jährige Frau ist am Montagnachmittag mit ihrem Fahrzeug von der Feldstrasse her in Richtung Zielstrasse gefahren und beabsichtigte, beim dortigen Kreisel Richtung Dorfzentrum zu fahren. «Aus noch nicht geklärten Gründen fuhr sie geradeaus auf die Mittelinsel des Kreisels», teilte die Kantonspolizei Appenzell Innerrhoden am Dienstagmorgen mit. Mitten im Kreisel blieb das Auto stehen.