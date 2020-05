Social Distancing mal anders

Boxkämpfe vor halbleeren Rängen

In Nicaragua wird vor Zuschauern geboxt. Doch diese müssen weit auseinander sitzen. Und die Boxer werden desinfiziert.

Die ganze Welt rätselt darüber, wie Sport und Social Distancing kombiniert werden können. Die ganze Welt? Nein! Ein kleines Land in Zentralamerika nicht. In Nicaragua finden trotz der Coronakrise Sportveranstaltungen statt. Die Fussballsaison wurde nie unterbrochen, fand aber ohne Zuschauer statt. Am Wochenende wurde auch geboxt – vor Zuschauern zwar, aber doch mit einigen Vorkehrungen.