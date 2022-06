Washington : Boyband BTS spricht im Weissen Haus über antiasiatischen Hass

Ein Besuch der Boyband BTS im Weissen Haus elektrisiert die Fans und Medien gleichermassen. Das Treffen der Superstars mit Präsident Biden hat aber einen bedrückenden Anlass.

«Gleichheit beginnt, wenn wir uns öffnen und all unsere Unterschiede begrüssen», sagte Bandmitglied Suga.

Die Band hat sich dort mit US-Präsident Biden über den Kampf gegen Hassverbrechen an Amerikanern und Amerikanerinnen mit asiatischen Wurzeln beraten.

Superstar-Glamour im Weissen Haus, aber todernster Anlass: Die südkoreanische Boyband BTS hat mit US-Präsident Joe Biden über den Kampf gegen Hassverbrechen an Amerikanern und Amerikanerinnern mit asiatischen Wurzeln beraten. Bandmitglied Jimin sagte im Anschluss an das Treffen vor Reportern und Reporterinnen, dass die Gruppe erschüttert über die Zunahme solcher Taten und der Intoleranz gegenüber US-Bürgern und -Bürgerinnen asiatischer Herkunft sei, die seit Beginn der Corona-Pandemie anhalte. «Es ist nicht falsch, anders zu sein», sagte sein Bandkollege Suga. «Gleichheit beginnt, wenn wir uns öffnen und all unsere Unterschiede begrüssen.»