«Geschlossene Gesellschaft» - Boykott-Aufruf gegen Club, weil dieser schwarze Menschen abwies

Der Club befindet sich in Schaffhausen und ist vom Bahnhof aus in wenigen Minuten erreichbar.

Sind beim Einlass in den Schaffhauser Nachtclub «Orient» Hautfarbe und Herkunft entscheidend? Diese Frage stellt die «Schaffhauser AZ» in ihrer Printausgabe. Hintergrund ist ein Vorfall, der sich Ende Dezember ereignete: Fünf Freunde wollten sich am Freitagabend im Club vergnügen – Marc*, eine «Person of Color», liess das «Orient» aber als Einzigen nicht rein, obwohl er ein Zertifikat und eine ID vorweisen konnte. Seine Kollegen schilderten das Erlebte in einem Leserbrief an die «Schaffhauser Nachrichten».