Amnesty International : «Boykott der Fussball-WM in Katar wäre ein Rückschritt»

Die WM wird ein Streitpunkt bleiben. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International rät von einem Boykott ab – und nennt Gründe.

Katars Regierungspressestelle erklärte auf Anfrage der DPA, in dem Emirat lebten mehr als 1,4 Millionen Menschen aus den genannten Ländern. Von diesen Millionen Menschen sei ein «kleiner Prozentsatz» verschieden.

Katar steht in der Kritik. Mehr als 6500 Arbeiter sollen seit der Vergabe der WM an den Wüstenstaat auf den Baustellen gestorben sein.

Amnesty International hält einen Boykott der Fussball-WM in Katar 2022 für nicht sinnvoll. «Katar hat sich durchaus gesprächsbereit gezeigt und Reformen angestossen», sagte die Katar-Expertin Regina Spöttl von der Menschenrechtsorganisation in Deutschland dem Nachrichtenportal watson.de. Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigt Beat Gerber von Amnesty International Schweiz: «Grundsätzlich sind wir gegen einen Boykott. Es liegt nun auch in den Händen der Fifa und der Verbände, Verantwortung zu übernehmen.»