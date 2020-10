Brabus motzt den Elektro-Smart auf

Die Szenerie erinnert ein wenig an Asterix und den Zaubertrank. Denn auf den ersten Blick ist der Smart ein kreuzbraver Kleinstwagen, der zwar vorlaut und fröhlich, aber ausgesprochen friedlich durch die City stromert. Doch was für den Gallier sein Druide, das ist für den Smart die Firma Brabus und statt Zaubertrank gibts eine gehörige Portion Vitamin B.

Spassgarantie Der Standardspurt gelingt dem Ultimate E in 10,9 Sekunden – es fühlt sich aber vielschneller an Brabus Platz da Obwohl der getunte Smart auf 18 Zöllern steht, genügt ihm ein halber Parkplatz Brabus Edel Innen gibt es reichlich Leder Brabus

Das Ergebnis ist allerdings das gleiche: Der Zauber weckt in dem Kleinen ungeahnte Kräfte und aus dem niedlichen Winzling wird ein Wüterich, der ungeniert die Muskeln spielen lässt: Herzlich willkommen im neuen Smart Ultimate E – dem elektrischen Flitzer für den höchsten Level im Grossstadt-Tetris.

Wer den spielen will, drückt in der Mittelkonsole den neuen Fahrspass-Schalter und wechselt vom rekuperationsstarken E-Modus oder dem komfortablen Normalbetrieb in Sport oder gleich in Sport+. Dann hängt der kleine Giftzwerg gierig an den Befehlen des rechten Fusses und wird zum Kugelblitz auf Rädern: Als wolle er sich mit Porsche & Co. messen, schiesst er an der Ampel davon, lässt im Zwischenspurt (fast) alle anderen Verkehrsteilnehmer hinter sich und carvt durch den Feierabendverkehr wie ein Ski-Profi durch die Stangen beim Riesen-Slalom.

Dabei fühlt wer sich so agil und aggressiv an, dass man umso verwunderter ins Datenblatt schaut: Der Sprint vom 0 auf 100 km/h soll tatsächlich 10,9 Sekunden dauern? Ja, denn der Motor macht tatsächlich nur einen Sprung von 60 auf 68 kW/92 PS, und statt 160 soll es nun gerade mal 180 Nm Drehmoment geben. Selten war die Theorie der Praxis so weit unterlegen. Und ob man jetzt mit einer Akkuladung 157 Kilometer wie im Smart EQ oder 125 Kilometer weit kommt, wie im Ultimate E macht auch keinen grossen Unterschied – viel länger will ohnehin niemand in einem Smart sitzen.

Aber es geht bei Brabus ja nie nur um in Leistung. Und auch wenn die geschmiedeten 18 Zöller mit ihrer dünnen Gummipelle imposanter aussehen als die Serienräder, sind auch die Umbauten am Fahrwerk nebensächlich. Zumal der Smart selbst im Brabus-Trimm nicht zu einem wirklich komfortablen Auto wird.

Was zählt beim Ultimate E sind vor allem Optik und Haptik. Aussen steht dafür die so genannte Widestar-Karosserie mit neuem Bugteil samt grosser Lüfter und kräftig ausgestellten Kotflügeln. Und innen macht insbesondere das Leder den Unterschied. Denn wenn erst mal alle Kunststoffe mit Kuhhaut verkleidet sind, sieht selbst ein Smart nicht mehr aus, als wäre er für den Discounter entwickelt. Nur den Retro-Charme der altbackenen Instrumente und an dem nun ja – bescheidenen - Komfort der dünnen Sitze ändert auch Brabus nicht.