Gutschein-Aktion

Brack.ch will mit Bons Beizen und Kinos helfen

Kunden können bei Brack Gutscheine zum halben Preis kaufen. Mit der Aktion möchte das Unternehmen Branchen unterstützen, die unter der Coronakrise leiden.

Ab sofort bietet der Händler in seinem Webshop Gutscheine der Branchen-Organisationen Lunch-Check, Museumspass, ProCinema und Swiss Travel Centre an.

Die Schweizer shoppen wie wild im Internet. Zudem verleiht die Coronakrise dem Geschäft einen zusätzlichen Schub . Zu den Gewinnern der Krise gehört auch Brack.ch. Man habe in den vergangenen Monaten die Umsätze gesteigert und Arbeitsplätze geschaffen, schreibt der Onlinehändler in einer Medienmitteilung.

Von diesem Erfolg will Brack jetzt etwas zurückgeben und Branchen unterstützen, die durch die Krise in Schieflage geraten sind. Ab sofort bietet der Händler in seinem Webshop Gutscheine der Branchen-Organisationen Lunch-Check, Museumspass, ProCinema und Swiss Travel Centre an.