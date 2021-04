Jedoch wird dieses Jahr abermals nicht ein einziger Host durch den Abend führen. Gemäss Regisseur Steven Soderbergh sei geplant, dass die geladenen Schauspieler als «Ensemble» agierten und auf eine filmische Weise durch den Abend führten. Wie das genau ablaufen soll, hat er aber nicht verraten. Was wir schon wissen: Schauspielerin Halle Berry (54) gehört auf jeden Fall zur geladenen Gruppe. 2002 gewann sie ihren bisher einzigen Oscar – dafür aber gleich als beste Schauspielerin für ihre Rolle in «Monster’s Ball».

Dieses Jahr finden die Academy Awards, Hollywoods berühmteste Filmpreisverleihung, wie gewohnt vor Ort statt. Unter Einhaltung der Abstandsregeln wird eine hochkarätige Schar an Stars aufgeboten, darunter auch Brad Pitt (57), der letztes Jahr einen Oscar für seine Nebenrolle in «Once Upon A Time in Hollywood» gewonnen hat.

Bei der Verleihung der Oscars am 26. April 2021 wird Hollywoods Elite vertreten sein. Das hat die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Montag bekannt gegeben. Laut einer eher kryptischen Beschreibu g von Regisseur Steven Soderbergh, der die «cineastische Zeremonie» zusammenstellen wird, werden die Hollywoodstars als «Ensemble» auftreten - also wohl durch die Show führen, indem sie einen Part spielen. Mit dabei sind Grössen der Branche wie Brad Pitt (57), Harrison Ford (78), Halle Berry (54) und Reese Witherspoon (45).