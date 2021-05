Neues Hollywoodpaar? - Brad Pitt hat Andra Day «auf dem Radar»

Neues Glück nach dem Angelina-Drama?

Andra sei mittlerweile nun schon «seit einiger Zeit auf Brads Radar» und der Schauspieler stehe in Days Bann, seit er sie bei den Oscars kennengelernt habe. Brad Pitt hielt bei der Verleihung dieses Jahr die Laudatio auf die «Beste Nebendarstellerin» und Andra Day war für ihre Hauptrolle in «The United States vs. Billie Holiday» für ein Goldmännchen nominiert. Die 36-Jährige wurde 2015 mit der Veröffentlichung ihres Albums «Cheers To The Fall» bekannt und ist seit Kurzem auch als Schauspielerin tätig: Die in Washington geborene Musikerin gilt als neuer, aufstrebender Star in der Filmfabrik.