Brad Pitt und Co: Diese Stars wurden fälschlich für tot erklärt

Darum gehts Gerüchte verbreiten sich oftmals wie ein Lauffeuer – so auch in der Promi-Welt.

Immer wieder werden Berühmtheiten in Falschmeldungen für tot erklärt.

Dazu zählen Weltstars wie Paul McCartney, Tom Cruise oder Brad Pitt.

Beyoncé (42)

Sängerin Beyoncé wurde bereits zweimal fälschlicherweise für tot erklärt. Das erste Mal im Jahr 2015, wo ein Fake-News-Social-Media-Account ein Bild eines Autounfalls postete und darunter schrieb, «Breaking -News: Beyoncé in schrecklichen Autounfall verwickelt!» Der Hashtag «RIPBeyonce» verbreitete sich anschliessend wie ein Lauffeuer und warf immer mehr Fragen auf – bis sie die Meldung dementierte. Nur ein Jahr später war Beyoncé erneut Opfer ähnlicher Gerüchte: Beim zweiten Mal entstand die falsche Information, nachdem sie sich während einer Show versehentlich einen Ohrring rausgerissen hatte, worauf sie anfing zu bluten. Dies nutzten einige Leute als Inspiration, eine weitere Todesmeldung in die Welt zu setzen. Sie hätte die Verletzung ignoriert und sei an den Blutungen gestorben, hiess es damals.

Tom Cruise (61)

Auch Schauspieler Tom Cruise war Opfer einer falschen Todesmeldung. 2010 entstand das Gerücht, dass der Schauspieler bei einem Unfall in Neuseeland ums Leben gekommen sei. Es verbreitete sich so schnell in den sozialen Medien, dass MTV Kontakt mit Cruise aufnahm, um sicherzustellen, dass er noch am Leben sei. Er nahm die Gerüchte mit Humor und meinte scherzend, er wäre tatsächlich tot und sei nur ein Hologramm. «Ich lebe noch, lag das Internet wieder falsch?», erklärte er weiter.

Paul McCartney (81)

Die Beatles-Ikone Paul McCartney stand in den 1960er-Jahren im Mittelpunkt der «Paul ist tot»-Verschwörungstheorie. Einige glaubten, dass ein Doppelgänger den Sänger ersetzt hatte. Einige Fans waren davon überzeugt, auf dem Cover von «Abbey Road» einen Leichenzug zu sehen, mit einem barfüssigen McCartney als Leiche und John Lennon in Weiss als Priester. Paul erklärte der BBC: «Wenn ihr zu dem Schluss kommt, dass ich tot bin, dann liegt ihr falsch, denn ich lebe und wohne in Schottland.»

Brad Pitt (59)

Es gab mehrere Gerüchte über den Tod des Hollywood-Stars, am grössten war jedoch die Lüge im Jahr 2016: Behauptet wurde, er hätte sich das Leben genommen. Doch diese Falschmeldung wurde böswillig von Betrügern gestreut, um Leserinnen und Leser dazu zu verleiten, auf gefährliche Links zu klicken, die ihre persönlichen Daten stehlen können. Die Verbreitung dieser Lüge kam zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt, da sich Brad mitten in einer Scheidung von Angelina Jolie (48) befand. Er reagierte auf die Gerüchte, indem er öffentlich erklärte, dass er quicklebendig sei.

Lil Tay (16)

Erst im August dieses Jahres verbreiteten sich Gerüchte, dass die Influencerin verstorben sei. Die Gerüchte um ihren Tod wurden diesen August in die Welt gesetzt und waren das Resultat eines angeblichen Hacker-Angriffes auf den Instagram-Account der 16-Jährigen. Im Statement auf ihrem Profil hiess es: «Mit schwerem Herzen teilen wir die erschütternde Nachricht vom plötzlichen und tragischen Tod unserer geliebten Claire mit.» Viele warfen ihr vor, nachdem das Missverständnis aufgeklärt wurde, den Hacker-Angriff gefälscht zu haben, um Aufmerksamkeit zu erhalten. Jüngst veröffentlichte Lil Tay ein Video, in dem sie Stellung nimmt und sich von den Anschuldigungen distanziert. Den aktuellen Hype liess sie sich jedoch nicht entgehen und veröffentlichte nur vier Tage nach ihrem Statement ein Musikvideo.