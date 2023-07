Formel 1: Brad Pitt und Hollywood in Silverstone

Am Wochenende kommt es während des Formel-1-Rennens in Silverstone zu Dreharbeiten für einen Hollywoodfilm. Gleichzeitig will Max Verstappen seinen ersten Sieg auf dieser Strecke.

1 / 4 Hollywood-Star Brad Pitt war bereits am Donnerstag ein erstes Mal auf der Strecke zu Gast. IMAGO/Motorsport Images In Silverstone finden am Rennwochenende Dreharbeiten für einen Hollywoodfilm statt. IMAGO/Motorsport Images Vergangenen Sonntag triumphierte Max Verstappen beim Red-Bull-Heimrennen in Spielberg. IMAGO/Eibner Europa

Darum gehts Am Wochenende steigt in Silverstone der Grosse Preis von Grossbritannien.

Während der Renntage finden Dreharbeiten für einen Hollywoodfilm mit Brad Pitt statt.

Saisondominator Max Verstappen konnte in Silverstone noch nie gewinnen.

Natürlich ist auch in Silverstone Max Verstappen der grosse Favorit auf den Sieg. Aber Achtung: Beim Traditions-GP in Grossbritannien konnte der Niederländer bislang noch nie triumphieren. Doch nicht nur deswegen gehört Silverstone zu den besondersten Rennen im Formel-1-Kalender. Gleich mehrere Teams haben ihre Fabriken im Umfeld der Strecke. Und in diesem Jahr statten sogar Hollywood und Brad Pitt Silverstone Circuit einen Besuch ab.

Hollywood-Dreharbeiten mit Brad Pitt

Die Dreharbeiten zum geplanten Film über die Motorsport-Königsklasse mit Brad Pitt in der Hauptrolle nehmen in Silverstone richtig Fahrt auf. Eine elfte Garage ist geplant, zehn für die Rennställe der Formel 1 in dieser Saison, die zusätzliche für das fiktive Team. Es wird den Namen Apex tragen. Das Auto wird ein Formel-2-Wagen sein, modifiziert mithilfe von Ingenieuren des Mercedes-Teams, dessen Star-Pilot Lewis Hamilton bei dem Film unter anderem als Berater mit dabei ist.

Erneutes Strafen-Fiasko?

Spielberg dürfte wohl der Negativ-Höhepunkt mit über 1200 Verstössen gegen die sogenannten Tracklimits bleiben. Die Strecke lud förmlich dazu ein. Ein offizielles Endergebnis erst Stunden nach der Zieldurchfahrt, wenn viele Fans schon im Bett liegen, ist nicht im Interesse der Formel 1. Wütende Fahrer sind es auch nicht. Silverstone ist vor allem für seine schnellen Passagen bekannt, für die Copse-Kurve oder für Maggotts und Becketts.

Silverstone-Fluch für Verstappen

Sieben der bisherigen neun Saisonrennen konnte Max Verstappen für sich entscheiden. Allerdings ist der Weltmeister auf dem legendären Kurs auf einem Militärflughafen noch nie zum Sieg in der Formel 1 gefahren. Lokalmatador Lewis Hamilton dagegen schon achtmal. Und Mercedes-Teamchef Toto Wolff kündigte nach dem Reinfall-Wochenende von Spielberg schon an: «Mit den nächsten Upgrades und Experimenten, die in Silverstone anstehen, gibt es Grund zum Optimismus.»

Neue Teams für 2026

Mehr als fünf Teams haben laut dem Präsidenten des Internationalen Automobilverbandes ihr Interesse an einem Formel-1-Einstieg bei der FIA hinterlegt. In einem Gespräch mit der amerikanischen Nachrichtenagentur AP räumte Mohammed Ben Sulayem allerdings auch ein, dass «nicht alle von ihnen seriös sind, und nicht alle sind berechtigt, in der Spitze des Motorsports dabei zu sein». Der FIA-Boss aus den Vereinigten Arabischen Emiraten hob aber die Absicht von Michael Andretti hervor, mit dem amerikanischen Hersteller General Motors und dessen Marke Cadillac in die Formel 1 einzusteigen. Er will 2026 starten, wenn die FIA es genehmigt. Klar ist bereits, dass Audi dann einsteigen wird.

