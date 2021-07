Feuer im Ferienparadies - Brände in der Südtürkei weiten sich immer weiter aus

In der Türkei kam es zu mehreren Waldbränden.

Mittlerweile mussten in der Türkei aufgrund der wütenden Waldbrände fünf Dörfer evakuiert werden und zwei weitere müssen sich gemäss «Hürriyet» auf eine Evakuierung vorbereiten. News-Scouts im Ferienort Side berichten von herabfallender Asche, Rauch in der Luft und von Qualm verdunkeltem Himmel.

Im knapp 70 Kilometer von Antalya entfernten Manavgat brachen am Mittwoch mehrere Waldbrände aus.

Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Nachdem am Mittwoch um die Mittagszeit bereits zwei Waldbrände in der Region Antalya ausbrachen, ist nach Aussagen des Gouverneurs Elban aus Kozan ein weiteres Feuer gegen 19.45 Uhr in der Region Kizlarsekisi im Osten der Türkei ausgebrochen.