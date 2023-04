Sonnenbrillen für Bräute sind 2023 das It-Accessoire

«Sonnenbrillen werden immer mehr zum Trend»

Besonders auf Google wird klar, dass sich die Sonnenbrille zum diesjährigen It-Piece der Hochzeitssaison mausert. Auf der Suchplattform sind die Anfragen nach Sonnenbrillen für die Hochzeit im Vergleich zum Vorjahr um 300 Prozent gestiegen. Marina Tränkel, European Marketing Manager vom globalen Brautmodenkollektiv True Society, bestätigt: «Sonnenbrillen für Bräute werden in den letzten Jahren immer mehr zum Trend.»

Viele Hochzeitswillige nutzen das Accessoire, um ihre Persönlichkeit zu unterstreichen und ihrem Look den letzten Schliff zu geben. So einzigartig wie das Brautkleid soll auch die Sonnenbrille für das Outfit am grossen Tag sein: «Egal, ob für einen coolen, schicken, verführerischen oder verspielten Brautlook – es gibt für jeden Typ Braut die passende Sonnenbrille.»