Russische Mobilmachung : Brain-Drain – dem Kreml laufen die gut ausgebildeten Menschen davon

Seit der Mobilmachung sind viele Russen unterwegs, um so schnell wie möglich das Land zu verlassen. Während die vermögende Bevölkerung ins Ausland flieht, fehlt vielen Leuten aus tieferen Einkommensschichten diese Möglichkeit.

Mit der Teilmobilmachung werden Zehntausende Russen in den Militärdienst eingezogen.

Die Flucht Zehntausender russischer Männer wegen der Teilmobilmachung hat nach britischer Einschätzung zu einem enormen intellektuellen Aderlass für Russland geführt. «Unter denjenigen, die versuchen, Russland zu verlassen, sind die Bessergestellten und Gutausgebildeten überrepräsentiert», teilte das Verteidigungsministerium in London am Donnerstag unter Berufung auf Geheimdiensterkenntnisse mit.

Wenn man auch die Einberufenen berücksichtige, dürften die binnenwirtschaftlichen Auswirkungen enorm sein, hiess es weiter. Die Behörde verwies auf die geringere Verfügbarkeit von Arbeitskräften und einen rasanten «Brain-Drain», also einen Verlust von Fachkräften etwa in den Technikbranchen.

«In den sieben Tagen, seit Präsident Putin die ‹Teilmobilmachung› angekündigt hat, hat ein beträchtlicher Exodus von Russen begonnen, die der Einberufung entgehen wollen», hiess es in London weiter. Zwar seien genaue Zahlen unklar, aber vermutlich übertreffe die Zahl der Ausgereisten die Stärke der Invasionsarmee, mit der Russland im Februar die Ukraine angegriffen hatte. Wer nicht flüchten kann, greift zu anderen Mitteln – Berichte über angezündete Rekrutierungsbüros und Angriffe auf Rekrutierungsoffiziere mehren sich seit der Bekanntgabe von Putin.

Bereits über 60’000 Menschen aus Russland geflüchtet

Schätzungen zufolge hatte Moskau vor dem Aufmarsch etwa 150’000 Soldaten an der Grenze zum Nachbarland aufmarschieren lassen. Die Nachrichtenagentur AFP hatte am Mittwoch berichtet, dass bereits fast 66’000 Russinnen und Russen in europäische Länder geflüchtet sind, seit die russische Teilmobilmachung bekannt gegeben wurde, insgesamt dürften noch Zehntausende mehr Russland verlassen haben.