Baar ZG: 250-Millionen-Prestige-Bau steht in Flammen – Grossband auf Baarer Baustelle

Wie mehrere Videos und Bilder von News-Scouts zeigen, steht zurzeit in Baar ZG eine Baustelle in Vollbrand. Auf den Bildern ist dicker schwarzer Rauch zu sehen. Die Feuerwehr von Baar bestätigte gegenüber 20 Minuten einen Einsatz, konnte jedoch noch keine genaueren Infos zur Brandursache machen. Wie auf einem weiteren Bild zu sehen ist, ist die Feuerwehr mit zwei sogenannten Feuerleitern die Flammen am Bekämpfen. Wie ein News-Scout weiter berichtet, hat die Polizei die Strasse zum brennenden Gebäude abgesperrt.