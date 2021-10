Rumänien : Brand auf Covid-Station fordert mindestens 9 Todesopfer

Das Feuer im Spital in Constanta brach wohl wegen eines technischen Defekts aus. Über 100 Patienten mussten evakuiert werden, bislang 9 Menschen überlebten in den Flammen nicht.

Feuerwehrleute und Polizisten evakuieren am 1. Oktober 2021 ein verbranntes Opfer aus dem Spital für Infektionskrankheiten in Constanta, Rumänien.

Bei einem Grossbrand in einem Spital in der rumänischen Schwarzmeer-Stadt Constanta sind mindestens neun Menschen ums Leben gekommen. Das teilte der Katastrophenschutz am Freitag mit. Das Feuer in der Klinik für Infektionskrankheiten brach aus zunächst ungeklärten Gründen auf der Intensivstation aus, auf der auch Covid-19-Patienten behandelt wurden. Am Vormittag waren die Katastrophenschützer dabei, die Patienten und Patientinnen in Sicherheit zu bringen.