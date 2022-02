Griechenland : «Verlassen Sie das Schiff» – Brand auf Fähre mit 300 Passagieren vor Korfu ausgebrochen

Nachdem auf der Fähre «Olympia» ein Feuer ausgebrochen war, mussten 237 Passagiere und 51 Besatzungsmitglieder von Patrouillenbooten in Sicherheit gebracht werden.

Auf einem Passagierschiff im Mittelmeer ist wenige Stunden nach dem Auslaufen aus dem Hafen von Igoumenitsa ein Feuer ausgebrochen. Der Kapitän des Schiffes «Euroferry Olympia» forderte die Menschen an Bord auf, das Schiff zu verlassen, wie die griechische Hafenpolizei am Freitag mitteilte. Bislang sind keine Berichte über Opfer bekannt. Das Schiff hatte Behördenangaben zufolge 237 Passagiere und 51 Besatzungsmitglieder an Bord und befand sich auf dem Weg zwischen Igoumenitsa im Nordwesten Griechenlands und Brindisi in Ostitalien.