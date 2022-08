Zürich: Meterhohe Flammen im Niederdörfli – Brand auf Baustelle löst Grosseinsatz aus

Im Zürcher Niederdorf läuft aktuell ein grosser Feuerwehreinsatz. Laut einem News-Scout ist in der Nähe des Hechtplatzes eine Baustelle in Brand geraten. «Die Flammen sind meterhoch und von weit her sichtbar. Die Gäste in den anliegenden Bars und Restaurants haben wegen der Rauchentwicklung ihre Tische verlassen.» Die Löscharbeiten seien im Gange. Auch die Polizei sei vor Ort.