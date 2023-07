Gegen 1:45 Uhr in der Nacht auf Samstag gingen bei der Kantonspolizei Schwyz mehrere Meldungen über einen Brand in Ingenbohl am Vierwaldstätter See ein. Als die Feuerwehr vor Ort war, stand ein Stall bereits in Vollbrand und ein vollständiges Abbrennen konnte nicht mehr verhindert werden, schreibt die Kantonspolizei in einer Mitteilung.