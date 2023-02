Autos wenden im Stau einfach auf der Autobahn

Am Freitagabend gegen 18 Uhr kam es im Perlentunnel auf der A5 bei Pieterlen zu einem Stau. Grund dafür war ein brennendes Auto mit Anhänger, das in Richtung Solothurn unterwegs war. Wieso das Auto in dem Tunnel in Brand geriet, ist noch nicht geklärt. Der Fahrer konnte sein Fahrzeug kurz vor der Ausfahrt aus der Tunnelröhre zum Stehen bringen und das Auto selbstständig verlassen, wie die Polizei in einer Medienmitteilung schreibt.