In Menznau LU ist ein Feuer ausgebrochen.

In den frühen Morgenstunden ist in Menznau ein Feuer ausgebrochen, wie mehrere News-Scouts berichten. Betroffen sei die Holzfirma Swiss Krono.

Der Brand breitete sich am Morgen offenbar stark aus. Auf einem Video ist zu sehen, wie ein ganzes Gebäude in Brand steht, das Dach ist bereits eingestürzt. Offenbar soll es auch zu einem lauten Knall gekommen sein. Noch ist unklar, was dazu geführt haben könnte.