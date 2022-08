Zürich: Nach Brand bleibt Kunsthaus-Altbau bis auf Weiteres geschlossen

Im Packraum des Kunsthaus Zürich hat es in der Nacht auf Mittwoch gebrannt.

Am Dienstagabend hat es im Kunsthaus Zürich gebrannt. Gegen 22 Uhr ging bei Schutz und Rettung Zürich ein Alarm ein. Die Feuerwehr rückte anschliessend mit einem Grossaufgebot aus. Das Feuer sei im Packraum des Kunsthauses direkt neben der Anlieferung ausgebrochen, sagt Björn Quellenberg, Sprecher vom Kunsthaus Zürich. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hätten den Brand schnell löschen können, jedoch habe man in der Nacht noch gegen die anhaltende Rauchentwicklung im Kunsthaus gekämpft.

Nur Chipperfield-Bau geöffnet

Wie das Kunsthaus am Mittwoch mitteilte, wurde durch die Rauchentwicklung im Altbau öffentliche Bereiche, Büros und Sammlungsräume in Mitleidenschaft gezogen worden. Aktuell werde das Ausmass der Verunreinigungen erfasst, dokumentiert und begutachtet. «Die zwischen 1910 und 1976 erstellten Gebäudeteile, in denen ein Teil der Sammlung und die temporäre Ausstellung ‹Rudolf Koller. Die Skizzenbücher › gezeigt werden, bleiben bis auf Weiteres für den Publikumsverkehr geschlossen.»