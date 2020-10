«Arcadia» in Locarno : Brand in Badezimmer – 150 Gäste müssen aus Hotel flüchten

Weil ein Badezimmer in Brand geraten war, evakuierte die Feuerwehr ein Hotel in Locarno. Verletzt wurde niemand.

In einem Badezimmer des Hotels «Arcadia» in Locarno ist am Sonntagabend ein Brand ausgebrochen. Die beiden Gäste im Zimmer brachten sich selbst in Sicherheit. Verletzt wurde niemand. Für die Löscharbeiten evakuierte die Feuerwehr die rund 150 Gäste aus dem Gebäude.