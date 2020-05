Aktualisiert vor 14min

Schweizerhalle

Brand in Chemiefirma fordert Verletzten

Am Donnerstagabend brach in einem Chemieunternehmen in der Schweizerhalle in Pratteln BL ein Feuer aus. Eine Person wurde verletzt und musste ins Spital gebracht werden.

von Steve Last

1 / 5 Am Donnerstag gegen 22 Uhr brach in einem Chemieunternehmen in Pratteln BL ein Feuer aus. Foto: Polizei BL Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Foto: Leser-Reporter Bei dem Vorfall wurde eine Person verletzt. Sie musste ins Spital gebracht werden. Leser-Reporter

Am Donnerstag um 22 Uhr brach in einem Chemieunternehmen in der Schweizerhalle in Pratteln BL ein Feuer aus. Dies teilte die Baselbieter Polizei am Freitag mit. Die aufgebotene Feuerwehr habe den Brand, der zu einer starken Rauchentwicklung führte, rasch unter Kontrolle bringen können. Bei dem Vorfall sei eine Person verletzt worden und habe ins Spital gebracht werden müssen.