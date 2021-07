Pieterlen BE - Brand in Chemiefirma – giftige Stoffe werden freigesetzt

Am Samstagabend ereignete sich laut Alertswiss ein Chemieunfall bei Pieterlen BE. Dadurch wurden gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt. Die Kantonspolizei Bern bestätigte auf Anfrage den Einsatz. Die erste Massnahme sei, die Bevölkerung via Alertswiss zu warnen. Weitere Auskunft sei zu dieser Stunde nicht vorhanden.