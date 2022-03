USA : Brand in den Rocky Mountains – 20’000 Menschen müssen ihre Häuser verlassen

Wegen eines neuen Brandes in den Rocky Mountains haben die Behörden fast 20’000 Menschen im US-Bundesstaat Colorado aufgefordert, ihre Häuser zu verlassen. Die Flammen konnten nach Angaben der Feuerwehr am Sonntag zunächst nur teilweise eingedämmt werden. Ihnen fielen in der Nähe von Boulder mehr als 80 Hektar Land zum Opfer.