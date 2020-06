vor 1h

Charat VS

Walliser Schreinerei geht in Flammen auf

In Charrat VS brach am Donnerstagabend ein Brand in einer Schreinerei aus. Personen wurden dabei nicht verletzt.

von Denise Brechbühl

Am Donnerstagabend um 21:30 Uhr ging bei der Kantonspolizei die Meldung ein, dass in einer Schreinerei an der Route du Simplon in Charat ein Brand ausgebrochen sei. Der Brand brach unter dem Dach aus und breitete sich anschliessend in die Büros und in die technischen Räume aus.

Um das Feuer zu löschen, wurde die Stützpunktfeuerwehr Martinach aufgeboten, schreibt die Kapo in einer Medienmitteilung. Gegen 00:45 Uhr hatte die Feuerwehr den Brand unter Kontrolle. Durch den Brand entstand grosser Sachschaden. Verletzt wurde jedoch niemand.