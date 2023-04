Gunzgen SO: Mann stirbt bei Brand in Einfamilienhaus

In der Nacht auf heute, gegen 00.15 Uhr, geriet ein Einfamilienhaus an der Allmendstrasse in Gunzgen SO in Brand. Im Familienhaus fanden die Einsatzkräfte einen schwer verletzten Mann, welcher noch vor Ort starb.

In der Nacht auf heute, gegen 00.15 Uhr, geriet ein Einfamilienhaus an der Allmendstrasse in Gunzgen SO in Brand, teilt die Kantonpolizei Solothurn mit. Beim Eintreffen der Rettungs- und Einsatzkräfte konnte festgestellt werden, dass neben dem Einfamilienhaus mutmasslich ein Schopf in Brand geriet und das Feuer auf das Haus übergriff.