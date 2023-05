Märwil TG: Brand in Geflügelfabrik – jetzt spricht der Chef

Drittgrösster Geflügelverarbeitungsbetrieb der Schweiz

Die Frifag mit Hauptsitz in Märwil im Kanton Thurgau ist der drittgrösste Verarbeiter von Poulet-Produkten in der Schweiz und beschäftigt über 250 Mitarbeitende. Schweizweit beliefert das Unternehmen die Fleischtheken von mehreren Hundert Verkaufslokalen. Zum Unternehmen gehören auch die Natura Güggeli Grillfahrzeuge, die an rund 160 Standorten in der Schweiz Grill-Poulet verkaufen.