In einem Hochhaus in Opfikon brach am Freitagmorgen ein Feuer aus.

In einem 13-stöckigen Hochhaus in Opfikon geriet am Freitagmorgen eine Wohnung im ersten Stock in Brand. Dabei entstanden mehrere 100’000 Franken Sachschaden, wie es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Zürich heisst.