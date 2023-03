Luzern: Brand in Allmend-Hochhaus – Sprinkler beschädigt 200 Kellerabteile

Im Keller der Hochhäuser am Zihlmattweg in Luzern ist am Dienstagabend ein Brand ausgebrochen.

Gegen 18.20 Uhr am Dienstag hat in einem Gebäude am Zihlmattweg in Luzern eine Brandmeldeanlage einen automatischen Alarm ausgelöst. Als die Feuerwehr beim Hochhaus eingetroffen ist, war die Sprinkleranlage aktiviert, teilte die Luzerner Polizei mit. Der Brand wurde dadurch gelöscht, Verletzte gab es keine.