Thun: Rauch in Keller, zwei Männer und mehrere Giftschlangen sterben

Am Dienstagabend um ca. 19.35 Uhr rückte die Kantonspolizei Bern nach einer Meldung an die Länggasse in Thun aus. Die Polizistinnen und Polizisten stellten fest, dass sich im Bereich eines Kellerabteils Rauch gebildet hatte. Die Feuerwehr Thun brachte die Entwicklung unter Kontrolle, wie die Kapo in einer Medienmitteilung schreibt.