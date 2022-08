Sohn von Harry und Meghan: Brand in Kinderzimmer ausgebrochen – Archie (3) entging knapp Feuer

1 / 5 Im September 2019 waren Herzogin Meghan und Prinz Harry auf Royal-Tour in Südafrika. imago images/i Images Mit dabei: Söhnchen Archie, damals gerade einmal viereinhalb Monate alt. imago images/i Images In der ersten Folge ihres Podcasts Archetypes enthüllt die 41-Jährige nun, dass während eines Termins ein Feuer im Zimmer ihres Sohnes ausbrach. Archewell.com

Als Herzogin Meghan und Prinz Harry (37) im September 2019 noch als offizielle Mitglieder der britischen Königsfamilie auf Royal-Tour in Südafrika waren, ereignete sich in ihrer Unterkunft ein schlimmer Vorfall. Im Kinderzimmer ihres damals viereinhalb Monate alten Sohnes Archie (3) brach ein Feuer aus. Das verriet die 41-Jährige jetzt in der ersten Folge ihres Archetypes-Podcast, der am Dienstag auf Spotify veröffentlicht wurde.

Das Kindermädchen habe den Jungen in den unteren Stock des Hauses mitgenommen, als sie sich lediglich einen Snack holen wollte. «In der Zeit, in der sie nach unten ging, fing die Heizung im Kinderzimmer Feuer. Es gab keinen Rauchmelder», erzählt Meghan ihrer guten Freundin Serena Williams, die in der ersten Episode zu Gast war. «Jemand hat zufällig Rauch im Flur gerochen, ist reingegangen und hat das Feuer gelöscht. Eigentlich sollte Archie dort schlafen.»

«Das ergibt keinen Sinn»

Zum Zeitpunkt des Vorfalls gingen die Sussexes gerade ihren königlichen Verpflichtungen nach und besuchten ein Event. Ein Fakt, der für die Herzogin von Sussex zusätzlich schwer zu verkraften war. «Wir sind zurückgekommen. Und natürlich sagt man sich als Mutter: ‹Oh mein Gott, was?› Alle waren in Tränen aufgelöst, alle waren erschüttert. Und was mussten wir tun? Hinausgehen und einen weiteren offiziellen Termin absolvieren. Ich sagte: ‹Das ergibt keinen Sinn›», so Meghan.

Ende August 2020 wurde bekannt, dass der Streaming-Riese mit Harry und Meghans Produktionsfirma Archewell Audio einen Millionen-Deal einging. Nun, fast auf den Tag genau zwei Jahre später, ist die erste Folge des Podcasts da.

In der Episode «The Misconception of Ambition with Serena Williams» spricht die gebürtige Amerikanerin mit der 40-jährigen Tennislegende, die erst kürzlich ihren Rückzug aus dem Profitennis angekündigt hat, nicht nur über Privates, sondern auch «über die Doppelmoral, mit der Frauen konfrontiert sind, wenn sie als ehrgeizig bezeichnet werden, und über die Auswirkungen, die dies auf andere Aspekte ihres Lebens hat». In der kommenden Woche soll Sänger Mariah Carey (53) zu Gast sein.

