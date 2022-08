Luzern: Photovoltaikanlage gerät in Luzern in Flammen

Die Feuerwehr Stadt Luzern ist ausgerückt, um den Brand in der Bellerivematte zu löschen.

Kurz vor 13 Uhr sah ein 20-Minuten-News-Scout eine riesige schwarze Rauchwolke in der Nähe des General Guisan-Quais aufsteigen. Kurz darauf rückte auch schon die Feuerwehr aus. Ein Dachstock ist in der Bellerivematte 6 in Brand geraten. Nach ersten Erkenntnissen und auf Nachfrage bei der Feuerwehr Stadt Luzern wurde niemand verletzt.