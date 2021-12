Kreuzlingen TG – Brand in Mehrfamilienhaus ausgebrochen – 24-Jähriger im Spital

In Kreuzlingen TG ist ein Mehrfamilienhaus in Brand geraten.

An der Alpenrosenstrasse in Kreuzlingen brannte es lichterloh.

Am Donnerstagnachmittag ist in Kreuzlingen TG in einem Mehrfamilienhaus an der Alpenrosenstrasse ein Brand ausgebrochen, wie Claudia Brunner, Mediensprecherin der Kantonspolizei Thurgau auf Anfrage bestätigte. Eine entsprechende Meldung ist beim Notruf um 14.45 Uhr eingegangen. Zwei Personen befanden sich zum Zeitpunkt des Brandes im Haus, ein 24-jähriger Mann musste mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Spital gebracht werden.