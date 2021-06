Baar ZG - Brand in Mehrfamilienhaus in Baar

Am Mittwochnachmittag kurz vor 14 Uhr kam es in einem Mehrfamilienhaus an der Leihgasse in Baar zu einem Brand. In einer Wohnung sei Kochgut in Brand geraten. Das Feuer konnte durch einen Bewohner gelöscht werden noch bevor die Rettungskräfte eintrafen. Eine Person musste zur Kontrolle ins Spital eingeliefert werden, wie es in einer Mitteilung der Zuger Polizei hiess. Die betroffene Wohnung wurde anschliessend durch die Feuerwehr Baar auf weitere Brandherde untersucht und entraucht. Zudem mussten auch die anderen Wohnungen des Mehrfamilienhauses entraucht werden. Drei Personen wurden durch den Rettungsdienst Affoltern am Albis vor Ort auf gesundheitliche Beeinträchtigungen untersucht. Einer von ihnen, ein 84-jähriger Mann, wurde anschliessend zur Kontrolle ins Spital eingeliefert. Sämtliche Wohnungen sind weiterhin bewohnbar. Im Einsatz standen 15 Angehörige der Feuerwehr Baar, Mitarbeitende des Feuerwehrinspektorates, des Rettungsdienstes Affoltern am Albis und der Zuger Polizei.