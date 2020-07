Aktualisiert vor 1h

Burgdorf BE

Feuerwehr findet tote Frau in ausgebrannter Wohnung

Nach einem Brand in einer Wohnung in Burgdorf BE haben Rettungskräfte eine Leiche entdeckt. Das Mehrfamilienhaus war in der Nacht auf Montag in Brand geraten.

Eine Wohnung im obersten Stock des Gebäudes brannte aus.

In einer brennenden Wohnung in Burgdorf haben die Rettungskräfte in der Nacht auf Montag eine tote Frau entdeckt. Sie fanden die Leiche, als sie die brennende Wohnung im obersten Geschoss betraten. Wie die Frau ums Leben gekommen ist, wird abgeklärt.

Ein Sprecher der Kantonspolizei Bern bestätigte einen entsprechenden Bericht der «Berner Zeitung». Nähere Angaben sollen am Nachmittag folgen. Der Brand war in einem Mehrfamilienhaus am Uferweg im Gyrischachenquartier ausgebrochen. Die Ursache ist Gegenstand der laufenden Untersuchungen.

Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle und konnte verhindern, dass er auf andere Wohnungen übergriff. Alle Bewohner wurden evakuiert.

