Brand in Mehrfamilienhaus in Pratteln BL

Bewohnbar ist die Wohnung zur Zeit nicht mehr, da die Wohnung bei dem Brand stark beschädigt wurde. Noch ist nicht klar, was den Brand verursacht hat, schreibt die Polizei Basel-Landschaft in einer Mitteilung. (Symbolbild)

Am Montagabend brach in einem Mehrfamilienhaus an der Schmiedestrasse in Pratteln ein Brand aus, teilte die Kantonspolizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung vom Dienstagmorgen mit. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.