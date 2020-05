Aktualisiert vor 1h

Rebstein SG

Brand in Mehrfamilienhaus zerstört komplette Wohnung

Am Samstagabend ist in Rebstein SG in einer Wohnung an der Bahnhofstrasse ein Brand in einem Mehrfamilienhaus entdeckt worden. Die Brandursache ist noch unbekannt.

von Jil Rietmann

Am Samstagabend (30.05.2020) ist in Rebstein SG in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein Brand ausgebrochen.

Am Samstagabend, kurz nach 18.50 Uhr, wurde durch Anwohner eines Mehrfamilienhauses in Rebstein SG ein Brand in einer Wohnung im ersten Stock entdeckt, schreibt die Kantonspolizei St. Gallen am Sonntag in einer Medienmitteilung. Alle Anwohner konnten unverletzt ihre fünf Wohnungen verlassen. Die Mieter der betroffenen Wohnung befanden sich zum Brandzeitpunkt nicht im Haus.

Die Wohnung ist nicht mehr bewohnbar, weshalb für die Mieter durch die Gemeinde eine Ersatzunterkunft organisiert wurde. Der Brand konnte durch die ausgerückten Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden.

Die Brandursache ist noch unbekannt und wird durch das Kompetenzzentrum Forensik der Kantonspolizei St. Gallen abgeklärt. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Franken. In einer Wohnung im Erdgeschoss entstand Wasserschaden. Aufgrund der Lage und der Grösse des Hauses erfolgte ein grösseres Feuerwehr- und Polizeiaufgebot. Vorsorglich wurde auch ein Notarzt aufgeboten.