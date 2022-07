Olten SO«Der obere Teil der Stadt war komplett in Rauch gehüllt»

Wie mehrere News-Scouts gegenüber 20 Minuten berichten, brennt in Olten ein Gebäude direkt neben der Sankt Martins Kirche. «Es waren ungefähr drei Feuerwehrfahrzeuge vor Ort. Mit dem grossen Löschfahrzeug konnte die Feuerwehr den Brand gut unter Kontrolle bringen», so ein News-Scout. Er sei durch die grosse Rauchsäule auf das Feuer aufmerksam geworden. «Es lag eine riesige Rauchwolke über der Stadt.» Ein weiterer News-Scout berichtet: «Die Flammen waren bestimmt vier bis fünf Meter hoch. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Der obere Teil der Stadt war komplett in Rauch gehüllt.»