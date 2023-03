Thun: Brand in Restaurant absichtlich gelegt

Letzten September brannte es in einem Restaurant an der Uttigenstrasse in Thun. Die Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass das Feuer absichtlich gelegt wurde.

Am 5. September rückte die Feuerwehr in Thun aus, um einen Brand in einem Restaurant an der Uttigenstrasse zu löschen. Es gab keine Verletzten. Das Dezernat für Brände und Explosionen der Kantonspolizei Bern hat die Ermittlungen zum Brand nun abgeschlossen, wie es in einer Medienmitteilung heisst.