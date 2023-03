Wohnhausbrand in Yverdon-les-Bains: Fünftes Opfer gefunden – ganze Familie starb in den Flammen

In Yverdon stiess die Polizei nach einem Brand in einer Villa auf vier Leichen.

Das fünfte Opfer wurde schliesslich am Donnerstagabend in den Trümmern entdeckt.

Am Donnerstag brannte in Yverdon-les-Bains ein Einfamilienhaus.

Am frühen Donnerstagmorgen kam es gegen 6.40 Uhr in einem Wohnhaus in Yverdon-les-Bains zu einer Explosion, die einen Brand verursachte. Zum Zeitpunkt der Explosion war das Haus von mehreren Personen bewohnt. Vier Opfer wurden später tot im Haus aufgefunden. Die Kantonspolizei Waadt teilte am Freitagmittag mit, dass am späten Donnerstagabend auch das fünfte Opfer des Brandes leblos in der Brandruine gefunden wurde.