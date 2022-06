Dorenaz VS : Brand in Wohnung ausgebrochen – Feuerwehr findet tote Frau

In einem Wohnhaus in Dorenaz VS brach in der Nacht auf Donnerstag ein Brand aus. Dabei verlor eine Person ihr Leben.

1 / 2 Bei dem Brand in einer Wohnung in Dorenaz VS verlor eine Frau ihr Leben. Kapo Wallis Zur Klärung der Brandursache wurde eine Untersuchung eingeleitet. Kapo Wallis

Im ersten Stock eines Wohnhauses in Dorenaz VS kam es in der Nacht auf Donnerstag zu einem Brand. Die ausgerückte Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen. Beim Betreten der Wohnung wurde jedoch eine leblose Person geborgen, wie die Walliser Kantonspolizei mitteilt. Beim Opfer handelt es sich um eine 61-jährige Waadtländerin. Zur Klärung der Brandursache wurde eine Untersuchung eingeleitet.

