Zürich Seebach: Brand in Wohnung – sieben eingeschlossene Bewohner gerettet

Die Bewohner der Wohnung in Zürich Seebach befanden sich noch in den Räumlichkeiten, als sie den Notruf wählten.

In einer Zürcher Maisonette-Wohnung hat es in der Nacht auf Samstag gebrannt.

Kurz nach Mitternacht in der Nacht auf Samstag erhielt die Einsatzzentrale Schutz & Rettung Zürich (SRZ) einen Notruf wegen eines Brandes in einer Maisonette-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Zürich Seebach. Der Notruf wurde von einer Person abgesetzt, die sich noch gemeinsam mit fünf weiteren erwachsenen Personen sowie einem Säugling in der Wohnung befand und sich aufgrund des starken Rauches in der Wohnung nicht mehr selbstständig aus dem Nebenzimmer begeben konnte.