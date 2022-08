Hinwil: Insasse schliesst sich in Zelle ein und steckt diese in Brand

In einer Zelle im Vollzugszentrum Bachtel in Hinwil hat es am Sonntag gebrannt. Darüber hat «Züri Today» zuerst berichtet. Gegen 18 Uhr wurde die Kantonspolizei Zürich zu einem Unterstützungseinsatz ins Vollzugszentrum Bachtel aufgeboten. Wie sie in einer Mitteilung schreibt, begab sich während der polizeilichen Intervention ein inhaftierter, 43-jähriger Kambodschaner in seine Zelle, schloss sich ein und setzte das Zimmer in Brand.