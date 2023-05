Brand in Luzern: Eine Person tot, eine in kritischem Zustand

Bei einem Brand in der Luzerner Innenstadt starb am Sonntagabend eine Person.

Im sechsten Stock der Friedenstrasse 2 in der Stadt Luzern, in unmittelbarer Nähe zum Löwencenter, ist es am Sonntagabend zu einem Zimmerbrand gekommen, wie die Luzerner Polizei am Montagmorgen gegenüber 20 Minuten angibt. Gemäss Mediensprecher Christian Bertschi war ein entsprechender Alarm um 21.50 Uhr bei der Polizei eingegangen, worauf ein Einsatz gestartet wurde.

Demnach kam beim Brand eine Person ums Leben, die Identifikation der verstorbenen Person sei noch ausstehend. Vier Personen mussten hospitalisiert werden. 30 Personen wurden evakuiert, wovon ein Grossteil noch im Verlauf der Nacht zurückkehren konnte. «Nur ein kleiner Teil der evakuierten Personen musste die Nacht über fremdplatziert werden», so Bertschi. Die Brandursache sei derweil noch unklar. «Die Brandermittler sind die Ursache des Feuers noch am abklären.»

Brand in Luzern: Eine Person in kritischem Zustand

In einer Medienmitteilung gibt die Polizei am Montagmorgen ein Update: Die tote Person wurde im Zimmer gefunden, in dem der Brand ausgebrochen war. Die vier hospitalisierten Personen erlitten Rauchvergiftungen. Eine Person befindet sich in kritischem Zustand. Es sind sechs Personen, die noch nicht in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.