Brand Rhodos

Es ist die grösste Evakuierungsaktion in der Geschichte Griechenlands: Auf der Ferieninsel Rhodos flüchten rund 19’000 Menschen vor einem Waldbrand, der in der Inselmitte ausgebrochen ist. Touristinnen und Touristen werden mit Bussen in andere Hotels , in Turnhallen oder in Schulgebäude gebracht.

Doch das klappt längst nicht überall. Eine Leserin schreibt am Sonntag: «Wir waren gestern in Rhodos und mussten von dem Waldbrand flüchten. Die Evakuierung fand erst statt, nachdem unser Hotel schon angefangen hatte zu brennen . Die einzige Anweisung war: einfach weiter laufen und nicht stehen bleiben.»

«Trotz Sirene badeten die Leute frisch-fröhlich im Pool»

Auch in den Hotels habe das Informieren der Gäste teils nicht geklappt. «Obwohl seit 20 Minuten die Sirenen heulten und Löschflugzeuge über der Anlage kreisten, badeten die Gäste frisch-fröhlich im Pool weiter», schreibt ein News-Scout. Dann habe es plötzlich geheissen, in zehn Minuten müsse alles evakuiert sein.

Flucht zu Fuss bei brühender Hitze

Die Menschen hätten den Laden in der Nähe leergekauft. «Dann kam per Zufall ein Car zu der Sporthalle, in der wir waren. Dieser reichte aber nicht einmal für die Hälfte der Geflüchteten. Nach und nach kamen dann Matratzen und weitere Materialien an, es fehlt aber immer noch an allem. Die Menschen liegen kreuz und quer in der Halle und teilen sich die Matratzen.»